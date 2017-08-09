小Call分手爆內幕「 跟男友要100萬只給2萬」
女星小Call日前坦承與「MV教父」賴偉康分手，戀情僅三個月就告吹，據悉與男方謊報年齡、承諾跳票有關，不過現在小Call反被男方友人爆料，是因為跟賴偉康要不到一百萬才會分手，這讓小Call急忙跳出來為自己辯護。
根據《壹週刊》報導，賴偉康小Call友人爆料分手主因是男友隱瞞太多事，像是和前妻生的小孩在加拿大，以及貴為「MV教父」卻沒固定收入，之前允諾要去香港快閃一日遊也跳票，最後兩人大吵時小Call脫口「那你娶我」，對方為了安撫他便稱訂製戒指作為道歉禮物，沒想到分手時立即表示要取消戒指訂單，事後賴偉康為了挽回感情，便稱在大陸接到新工作，每月要給五萬「零用錢」，對此男方友人駁斥兩人交往後，小Call就以欠經紀人百萬債務為由，希望賴偉康給她一百萬「紓困」，最後沒支付這百萬元，被推測才是分手導火線。
對此小Call友人跳出來澄清，表示這一百萬元是聊及未來規劃時，曾開玩笑表示：「不然存一百萬元到我戶頭，我不會花掉」，未料賴偉康疑似當真以「戶頭只有兩萬」為由回絕，對於此事被拿出來爆料，小Call難過表示不知道對方為什麼偏要拿此事出來講，兩人分手原因就是「個性不合」，也沒拿過對方任何東西，賴偉康則是電話轉語音無法取得回應。
(中時電子報)
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