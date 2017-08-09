世大運》倒數11天-跆拳道突破上屆1金 莊佳佳背負重任

台北世大運跆拳道想要突破上屆1金，就看老大姐莊佳佳的抗壓性以及其他小將們的表現了。(林宋以情／資料照)

2015光州世大運中華跆拳道代表隊奪得1金、3銀、7銅，本屆台北世大運跆拳道名單7月13日出爐，目標突破上屆成績，老大姐莊佳佳背負重任。

中華代表團在兩年前的世大運拿下6金、12銀、19銅，名列所有參賽國第10，其中跆拳道部分由林婉婷在女子46公斤級奪金，莊佳佳、黃韻文與女子品勢團隊(陳以瑄、李映萱與陳湘婷)獲銀，7銅來自劉威廷、黃丞靖、吳紹瑜、女子對打團體、男子團體品勢(莊鈞凱、張惟傑和呂政龍)、混合雙人品勢(李晟綱、陳以瑄)以及廖文暄(品勢)。

這次參賽名單對打男女各8量級，男子選手王晨宇、黃丞靖、何嘉欣、黃鈺仁、楊宗燁、劉威廷、羅至均、曾子鎰；女子選手許乃勻、洪幼婷、梁家瑜、陳宥庄、林宜青、莊佳佳、陳彥羽、馬婷霞。

品勢將產生5面金牌(男女團體、男女個人以及混合雙人)，男子選手陳建銓、李晟綱、張惟傑、陳靖、謝名揚、女子選手林侃諭、廖文暄、李映萱、陳湘婷、陳以瑄。

其中莊佳佳、劉威廷、黃丞靖、廖文暄、李映萱、陳湘婷與陳以瑄都是上屆奪牌選手，這是莊佳佳最後一次世大運，也有可能是運動生涯最後一戰，就看她能否替台灣和個人留下完美紀錄。

(中時電子報)