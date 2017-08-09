習近平、莫迪都大膽、強勢　專家：不會開戰

乃堆拉山口兩側的中國印度邊防軍人隔著鐵絲網值勤，乃堆拉山口是喜馬拉雅山脈中的一個隘口，位於中國西藏自治區日喀則市亞東縣與印度錫金邦的邊境，目前局勢相當緊張的洞朗正位於中印邊境的錫金段，圖片攝於2006年7月5日。(圖/新華社)

中國印度近2個月以來緊張局勢不斷升溫，引發國際上相當關注兩國動向，除了觀察造成對峙的原因以外，其實兩國領導人的個性才是決定戰爭相當關鍵的因素之一，國際問題專家斯馬扎(Claude Smadja)接受《金融時報中文網》專訪時，提出精闢的觀點，他認為中國國家主席習近平和印度總理莫迪都是大膽、強勢的領導人，他們很大膽、願意承擔後果，但是他們更想要歷史地位和使命，兩人個性都很強勢，因此某程度上可能很了解彼此，也有某種默契，就是愛面子、沒法接受戰敗，既然都知道彼此無法承受戰爭的後果，也都身肩歷史偉大的使命，抱有雄心壯志，那麼真正打起來的機率就非常小，兩國畢竟不是認真的死對頭，他們很清楚在國際上都很需要對方，也就是說，他們的目標根本不是彼此，可能是更遠的美國。

根據《金融時報中文網》報導，曾經擔任擔任達沃斯(Davos)世界經濟論壇總裁的國際問題專家斯馬扎日前接受專訪，他分析中國、印度兩國對峙局勢時，提到兩國領導人的個性將很大程度決定未來戰爭與否，他說其實習近平和莫迪的個性很像，都是大膽、強勢的人，彼此應該有一定的了解和默契。再加上他們都是對歷史地位和使命有雄心抱負的人，很願意去承擔未來的巨大責任，可以說他們兩人都是該國前所未有的元首人物，他們具有相當前瞻的目標。

在這些關鍵的前提下，再來分析他們會如何做出決定，兩國未來是否有一場戰爭，斯馬扎說他們願意承擔後果沒錯，但是如果這場戰打下去，那麼他們想要帶領國家往前的目標該如何是好？畢竟兩國的死對頭都不是彼此，習近平的頭號強敵絕不是印度，美國才是他要一較高下的對手。莫迪也不可能想要直接幹掉中國，反而是中國可能幫助印度在國際上更加分，因此從這個角度看來，他們根本沒有必要為了小石頭擋住他們彼此前方光明的路，他們的目標還是快速往前發展，而非拿石頭砸自己的腳。

(中時電子報)