北韓稱正研究瞄準關島中程導彈
朝鮮半島局勢至今沒有降溫，據朝中社9日報導，北韓軍方正考慮通過中遠端彈道導彈對關島周邊進行包圍射擊的作戰方案。
據大陸《新華社》引述朝中社報導，北韓人民軍戰略軍發言人8日表示，為壓制和牽制美國戰略轟炸機所在的關島安德森空軍基地等軍事基地，並向美國發出嚴重警告的信號，北韓人民軍戰略軍正慎重考慮用「火星-12」型中遠端戰略彈道導彈對關島周邊進行包圍射擊的作戰方案。
聲明稱，北韓軍已充分研究並擬定該作戰方案，即將向最高司令部報告，只要總司令金正恩下決斷，北韓軍將隨時執行作戰方案，實施飽和式攻擊。若計畫付諸實施，美軍將在最近的地點第一時間感受北韓戰略武器的威力。美國應清楚，戰略軍的彈道火箭此時此刻處於隨時發射的待命狀態，不要對北韓導彈發射方位角熟視無睹。
聲明還表示，金正恩曾指示研究強力有效的行動方案抑制美軍侵略裝備。美軍應立刻停止對北韓軍事挑釁行為，以免北韓訴諸軍事手段。
(中時)
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