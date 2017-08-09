九寨溝地震已13死175傷 台客均安
四川阿壩州九寨溝縣昨日晚間21時19分，發生芮氏規模7.0淺層地震，地震深度20公里；據四川省政府新聞辦消息，截至今(9)上午9點30分，地震已造成13人死亡，175人受傷。而大陸民政部災害中心預估，該地震可能造成2.4萬間房屋倒塌或嚴重毀毀損，死亡人數恐達百人，受傷人數達千人。
據中國大陸四川地震局統計，截至今天上午7時，四川九寨溝規模7.0地震震區已發生769次地震，其中規模3.0至3.9地震13個，無規模4以上餘震。中國地震台網中心和四川地震局等單位的專家緊急會商後認為，震區未來幾天仍可能發生規模6左右餘震。
九寨溝為旅遊勝地，深受遊客喜愛，1992年列入世界自然遺產。九寨溝風景區工作人員表示，有房屋受震倒塌裂開，乾海子景區附近有100餘遊客被困。台灣交通部觀光局指出，九寨溝附近有台灣旅行團15團約289人，目前全員均安。
大陸國台辦發言人馬曉光今日亦表示，四川省阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣發生強烈地震後，國台辦、海協會連夜啟動應急機制，向四川省臺辦聯繫核實有無台胞傷亡受困情況，四川省台辦就相關工作迅速做出部署，予以落實。截至目前，沒有台灣同胞傷亡受困的報告。
(中時)
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