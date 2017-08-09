MLB》他生涯73救援成功 1美金被賣掉

遊騎兵以1美元將投手佛爾利賣給水手。圖為佛爾利效力天使照。(美聯社)

(10:48更新文圖)美聯社今報導，遊騎兵隊今以1美元(約30.2元新台幣)將32歲的右投佛爾利(Ernesto Frieri)賣給水手隊。佛爾利2013年在天使曾投出37次救援，大聯盟生涯共計73次救援成功。

佛爾利本季大聯盟出賽6場，後援7局，被敲6安，失4分，戰績0勝1敗2中繼成功，自責分率5.14。佛爾利巔峰期在天使，2012到2014年，共繳出71次救援成功；大聯盟8年，累積11勝14敗25中繼73救援，自責分率3.59。

水手在731交易大限前，換來馬林魚主力後援菲爾普斯(David Phelps)，但他右肘不適，剛進傷兵名單。外電解讀，水手買來佛爾利，是為牛棚買保險；佛爾利預計從3A出發。水手角逐美聯外卡，只有1場差距，很有機會殺入季後賽。

(中時電子報)