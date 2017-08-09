細數蔡談話三大重點 王丰：思維一點都沒變

總統蔡英文。(報系資料照)

蔡英文昨出席遠景基金會主辦的「2017亞太安全對話」開幕，針對新南向政策，她說至今已約有1200名印度學生在台求學，另也計畫支持5000名新南向國家學生來台學習。至於南海，蔡英文表示台灣對南海最大的自然島「太平島」擁有主權。對此，作家王丰說，從蔡英文昨天的簡短談話裡可看出，她實際上的理念與基調，仍舊大體未變其既有之堅持。「蔡英文到底變了沒？我說，一點都沒變！」

王丰舉例，蔡英文對南向政策的堅持仍未絲毫改易，所以她昨天提起「至今已約有1200名印度學生在台求學，另也計畫支持5000名新南向國家的學生來台學習」。王丰說為政者和實際操盤大學柴米油鹽的教育事業經營者顯然顧慮大不相同。人們恐怕不會相信這些印度學生可以為台灣搖搖欲墜的私校經營，帶來任何的活水源頭，蔡英文言下之意似乎信心滿滿。

此外，蔡英文昨指出，台灣對南海最大的自然島「太平島」擁有主權。王丰說，從主權的角度思考，對太平島「擁有主權」的應該是「中華民國」而非台灣，蔣介石之所以能保有太平島，也是因為蔣介石堅持守住他的「中華民國」。如果蔣介石是以「中華民國」為法統宣稱或實際擁有太平島，那麼蔡英文如果連「中華民國」這頂帽子都給掀掉，直接以「台灣」名義「擁有太平島」，其正當性與合法性恐怕會遭逢挑戰，這也顯示了她的國族認同仍未改變其一異之立場與思維。

至於許信良昨稱他不認為兩岸僵局會持續下去，至於僵局會持續多久，許信良則沒有回答。王丰說一般人可能會解讀許之發言，是在說大陸會變，若換一個角度考量，未嘗不是在臆測蔡英文也有髮夾彎的可能。

王丰說如果從蔡英文昨天發言的另一個重點「雖然我們被南海區域對話排除在外，但台灣絕對不會停止捍衛區域航行和飛航的自由。」從這段話又可以印證，蔡英文的思維仍是服膺美國、日本的那套亞太地緣政治思維。這套美日地緣政治架構，正是蔡英文這個留學英、美學國際經貿與法律的學者領導人，根深柢固的思維模式。蔡英文到底變了沒？王丰說，「一點都沒變！」

(中時電子報)