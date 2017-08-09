回憶林旺爺爺、馬蘭奶奶！《象群特展》科博館登場

亞洲象林旺爺爺的標本，一直在台北市立動物園教育中心展出。（台北市立動物園＆國立自然科學博物館提供）

對許多六年級、七年級生而言，台北市立動物園裡的明星最有名的莫過於林旺爺爺和牠的牽手馬蘭奶奶，雖然牠們夫妻倆已離開我們，但牠們帶給台灣人的美與好都留在我們心中！走過烽火的戰場、伴隨你我的成長，深受大朋友與小朋友喜愛的亞洲象-林旺與馬蘭，牠們的骨骼標本終於在國立自然科學博物館重新站起來了！

原先存放在動物園蒐藏庫的林旺與馬蘭全身骨骼遺骸，經由國立自然科學博物館與台北市立動物園的共同合作，以及石尚企業股份有限公司的贊助與支持之下，完整其骨架，林旺與馬蘭站起來展區與科博館現正展出的《象群特展》，將共同展至2018年3月18日(日)。

林旺和馬蘭屢屢當選「動物明星」與「我最愛的動物」。（台北市立動物園＆國立自然科學博物館提供）

林旺爺爺經歷過第二次世界大戰，曾在滇緬戰區參加抗日作戰，並隨著孫立人將軍的部隊來到了台灣，在台灣篳路藍縷的時期，陪伴孫將軍訓練軍人。隨後在1954年，林旺加入台北市立圓山動物園這個大家庭。當時園方特別引進年僅6歲的母象馬蘭來與林旺作伴，從此林旺與馬蘭這對老少大象夫妻成為圓山動物園的明星動物，伴隨著許多小朋友成長，在當時是所有國人共同的記憶，也賦予了動物園保育教育的功能。

亞洲象-林旺與馬蘭的骨骼標本，在國立自然科學博物館重新站起來了！（國立自然科學博物館提供）

1986年，台北市立動物園由圓山遷至木柵，林旺和馬蘭也入住木柵新居，更屢屢當選「動物明星」與「我最愛的動物」。隨著時光的流逝，林旺與馬蘭也逐漸邁入高齡，在2002年10月14日，馬蘭因心臟衰竭往生。隔年的2月26日，林旺也安祥地走到生命的終點。

林旺與馬蘭在動物園裡共同生活了將近50年的歲月裡，陪伴著來自全世界各地的野生動物，包括獅子、老虎、花豹、灰狼、河馬、長頸鹿、駱駝、犀牛、羚羊、紅毛猩猩、狒狒等，也默默地成就了國人在休憩娛樂，以及生態保育教育上的偉大貢獻。

(中時電子報)