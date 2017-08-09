曲家瑞思念亡父 廁所哭喊叫爸爸

曲家瑞發長文悼念爸爸。（圖／取材自曲家瑞臉書）

「麻辣女教授」曲家瑞談話風格麻辣、幽默，常登上綜藝節目擔任嘉賓，保養得宜的她，擁有一雙纖細鉛筆腿，逆天美腿完勝許多少女，而曲家瑞的一雙美腿其實遺傳自爸爸，昨適逢父親節，曲家瑞發文緬懷過世的爸爸，每回難過、受委屈，她總一人在廁所邊哭邊叫爸爸。

談起過世的父親，曲家瑞在臉書發長文，透露儘管父親離開多年，每回心裡難過或受委屈，總是一個人在廁所邊哭邊叫爸爸「學習適應沒有您的日子，很難也很痛」。每次和媽媽聊到爸爸，曲家瑞總會來一段模仿秀，逗得母親哈哈大笑，媽媽還告訴她：「這雙修長美腿，是四個孩子裡唯一遺傳到爸爸的。」

雖然爸爸離開五年，不過曲家瑞心中仍惦記著父親，並感性寫下：「我好想您，不是只在今天，而是活著的每一天」，無論父親在哪裡，爸爸永遠在曲家瑞的心中。

(中時電子報)