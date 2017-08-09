婦產科名醫戴綠帽 嫩妻偕壯男開房被拍

《壹週刊》爆料婦產科名醫劉偉民出現婚變。

婦產界名聲響亮的北醫63歲醫師劉偉民疑似被戴綠帽，媒體拍到小他22歲的嫩妻方女和一名年約50歲的壯男開房間，甚至過夜。對此，劉偉民證實，妻子常常凌晨才回家，有時候更不回家，雙方關係瀕臨破裂。

據《壹週刊》爆料，推廣「六分鐘護一生」的名醫劉偉民近來傳鬧婚變，該刊為查證事實而進行跟拍。結果發現，劉妻方女確有多天在外過夜，還清楚拍到她和一名壯碩熟男到一晚要價4000元至7000元的天閣酒店開房間，兩人看起來就像一般夫妻。

報導指出，劉偉民10多年前與元配離婚，後與方女再婚，兩人曾經如膠似漆，但現在已「相敬如冰」。據劉家友人所言，兩人生活方式差異很大，除了年齡問題外，對於是否生小孩也未達成共識。

媒體查證雙方說法，劉偉民本人對妻子在外開房一事大感震驚，感嘆「曾有過懷疑，但不想表現得像一個醋夫」；方女則顧左右而言他，再三表示自己與丈夫的感情非常好，並強調沒有男性友人，只會跟自己的弟弟出去，而且也不認識照片中的壯男。

(中時電子報)