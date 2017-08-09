越戰後首次 美五角大廈擬遣航母訪越南
據路透社（Reuters）報導，美國五角大廈（Pentagon）宣布，擬將於明年派遣航空母艦停泊和訪問越南，據信美軍此舉，應是繼1975年越戰（Vietnam War）終結後，首次有美軍航母訪問越南。五角大廈表示，此協議是由國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），與來訪的越南國防部長吳春歷（Ngo Xuan Lich）共同達成的協議。事實上，5月份越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）訪問白宮之際，川普（Donald Trump）就已提出航母訪越的想法，當時還一度被越南媒體大篇幅報導。
冷戰期間，為協助南越抵抗來自北方的共產黨部隊，美軍於1955年起開始派駐軍事顧問和駐越部隊，而在越共胡志明決定透過武力統一越南後，雙方的戰爭一發不可收拾。但具有火力優勢的美軍，卻在叢林密佈的越南討不了好處，死傷官兵人數節節上升，最終在國內反戰聲浪高漲之下，在尼克森總統（Richard Nixon）時期宣布撤軍，也讓南越逐步敗退，被北邊的越共一舉併吞。而在越戰期間，曾參與戰事的美軍航母約有20艘之多，包含約克鎮號（USS Yorktown CV-10）、列星頓號（USS Lexington CV-16）、企業號（USS Enterprise CVN-65）、羅斯福號（USS Franklin D. Roosevelt）和小鷹號（USS Kitty Hawk CV-63）等著名航母。
兩個當年在叢林間拼得你死我活的國家，如今卻愈走愈近，美軍航空母艦訪越，除象徵美越兩國國交增溫，恐怕也是美國有意對南海和中國兩大議題，再次表態自身的立場和取向。在區域立場和南海利益上，雖同為共產兄弟，越南和大陸卻因區域總處在若即若離的關係上，美國的介入，是否真會改變區域的平衡或秩序穩定，將是未來國際觀察的焦點之一。
(中時電子報)
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