田徑世錦賽》官方飯店爆發選手感染腸病毒

田徑世錦賽爆發入住官方飯店的30位選手感染腸病毒。(翻拍網路)

世界田徑錦標賽正在英國倫敦如火如荼的進行著，沒想到卻爆發國際田總(IAAF)指定的官方飯店爆發30位選手感染腸病毒事件，大會立即出面證實此事件，並且表示疫情已獲得控制。

爆發疫情的這家酒店位於倫敦東部橋塔下方，名稱是倫敦塔酒店，英格蘭公共健康管理局表示，受到感染的30人當中都發生腹瀉狀況，此病毒目前沒有疫苗，唯一避免感染的方式就是管控好食品衛生以及飲水衛生。

其實在上周末就有多位運動員出現身體不舒服的情況，德國三級跳選手艾克哈德5日勉強參加預賽，7日決賽墊底，波札那選手馬卡拉瓦退出男子200公尺比賽，原本打算入住這家飯店的德國隊也臨時改住其他酒店。

(中時電子報)