愛生態》保育「萬里蟹」！不捕捉小蟹 海洋不枯竭

蟹類保育人人有責 為下一代保留珍貴的蟳蟹資源。（新北市漁業處提供）

為使萬里蟹資源永續利用，新北市政府持續宣導蟳蟹類管制措施之重要性，並協同相關單位組成聯合稽查小組，嚴格取締違規捕撈，從生產端規範漁民，並針對市場銷售嚴格把關，同時呼籲消費者共同為海洋保育盡一份心力。

抱卵母蟹管制期為每年8月16日至11月15日止

隨著蟳蟹類繁殖季的到來，捕蟹船披星載月搭載滿船蟹籠，乘風破浪前往西北漁場辛苦作業，期望今年也跟往年一樣豐收。然無論再豐富的漁業資源，如果沒有一套有效的管制措施，總有用盡枯竭的一天，故市府自101年起自發性向當地漁民宣導捉大放小，不抓抱卵母蟹的保育觀念，歷經多次與當地漁民團體的協調，擬定相關保育措施，並向中央強調全國一致落實該措施重要性。

蟹類保育人人有責 為下一代保留珍貴的蟳蟹資源。（新北市漁業處提供）

農委會始於103年4月頒布「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，禁止漁船捕撈甲殼寬小於8公分的三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳，同時規定每年萬里蟹繁殖期間（8月16日至11月15日），不得捕撈抱卵母蟹，讓小蟹及母蟹得以順利繁衍，使萬里蟹資源得以永續利用，相關周邊產業亦能共存共榮。

蟹類保育人人有責 為下一代保留珍貴的蟳蟹資源

農業局長李玟表示，市府已推廣行銷萬里蟹品牌多年，除創造亮眼的周邊效益，造福地方漁村經濟外，本府每年亦定期向當地漁民及店家宣導蟳蟹類保育的重要性，以期在打響萬里蟹品牌同時，亦能為蟳蟹類保育盡份心力。為了徹底落實蟳蟹類管制措施，嚴格把關萬里蟹上市體型，並確保市面上不會有抱卵母蟹販售。

市府每年與行政院農業委員會漁業署、行政院海岸巡防署及在地漁會合作組成稽查小組，針對進港捕蟹船進行稽察，取締違規捕撈過小螃蟹及任意棄置死蟹等不法行為，並派員前往各漁市場，巡查各攤商所販售的螃蟹是否皆符合規定，以展現政府保護海洋資源之決心，只為了讓下一代有豐富的萬里蟹資源得以享用。

提醒漁民朋友，誤捕禁止捕撈之蟳蟹類或於8月16日至11月15日期間誤捕抱卵母蟹，不論存活或死亡，應立即放回海中，不得攜帶入港或持有；同時也呼籲消費者，共同落實萬里蟹嚴選守則，拒買拒吃過小螃蟹或抱卵母蟹，在選購及享用萬里蟹的同時，也為海洋資源的永續利用盡一份心力，讓萬里蟹的美味一直流傳下去。

(中時電子報)