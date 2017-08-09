重啟核電 林全：趕快死了這條心

行政院長林全（左）與發言人徐國勇（右）。(中央社)

近期台灣陷入缺電危機，讓重啟核電再度成話題，有民調顯示，有50.6％民眾贊成核一、核二機組全部啟動，是否贊成重建核四廠則有50.3％的民眾贊成，亦即全國有超過5成民眾贊成重啟核電。對於重啟一事，行政院長林全告訴台電「不可能的，不要再期待了，趕快死了這條心，把電力補充起來」。

因缺電問題，行政院發文要公家機關把冷氣關掉，引發抗議聲浪，民眾也開始思考核電重啟一事。根據旺旺中時媒體集團委託艾普羅民調公司進行的調查發現，贊成重啟核電的民眾由南到北、即使民進黨鐵票區的雲嘉南與高屏，贊成比例也都近5成；在政黨傾向方面，泛藍民眾的贊成比例超過7成，泛綠民眾贊成重啟核一與核二者為37.4％，贊成重啟核四者則為46.6％。

根據《聯合報》報導，林全說只要熬過這兩年，大林、通霄等新電廠併聯發電後，加上大潭緊急發電機組，明年供電會比今年好。過去台電花太多心思在核一、二、三廠延役及核四運轉，林全直接向台電表明「不可能的，不要再期待了，趕快死了這條心，把電力補充起來」。

(中時電子報)