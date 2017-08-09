MiLB》張育成轟本季第20轟 並列所屬聯盟第3多
印地安人2A(亞克朗橡皮鴨)的張育成，今球隊與藍鳥2A(新罕布夏食魚貓)交手，張育成擔任先發游擊手，在第6局轟出本季第20發全壘打，助球隊追平分數，球隊終場以4比3奪勝。
張育成今年火力驚人，全壘打支數一直在所屬小聯盟2A東方聯盟名列前茅，此役扛下第5棒，雖然前兩打席沒有建功，不過第6局隊友率先開轟，張育成隨即背靠背開轟，也率隊扳平比分。
可惜最後一打席無力再擊出安打，球隊則在9局下靠著再見安打逆轉以4比3拿下勝利，張育成此役單場4打數1安打，包含本季第20轟，打擊率2成19，全壘打支數在所屬聯盟並列第3。
另外效力紅襪3A的林子偉，今球隊與白襪3A交手，林子偉擔任開路先鋒，鎮守中外野，單場5打數0安打，打擊率來到2成47。
(中時電子報)
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