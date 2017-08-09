夜不成眠？早餐吃這兩樣東西 就可睡得安穩

想要睡頓好覺，吃對早餐最重要。（達志影像/Shutterstock）

不少人飽受失眠之苦，嘗試過諸多方法，仍不能安穩入睡。英國睡眠專家建議，想要一夜好眠，可以在早起30分鐘內，攝入適量的堅果與水果做起。

據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，睡眠治療師拉姆拉漢（Nerina Ramlakhan）指出，早上起床30分鐘內，食用8顆杏仁和2顆椰棗，可提供身體適量營養與熱量，維持血糖穩定，也可協助晚間生成褪黑激素，助人入睡。

拉姆拉漢在書中〈Tired but Wired〉寫道：「相信我，吃正確的早餐可以幫助你入眠，若你不吃早餐，身體會認為正處『飢荒期』，分泌壓力賀爾蒙，讓你無法獲得一場安穩的睡眠」。

除了助眠外，吃早餐還有一個重點是「幫助減重」，拉姆拉漢說，吃早餐可以加速新陳代謝，就像在火焰中添加燃料，讓火焰更旺盛，「8顆杏仁和2顆椰棗，可以為每個人開啟美好的一天」。

(中時電子報)