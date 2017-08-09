田徑世錦賽》前世界紀錄保持人為蓋特林抱不平

110公尺跨欄前世界紀錄保持人內赫米亞為蓋特林抱不平。(摘自hurdlesfirstbeta網站)

美國35歲老將蓋特林在世界田徑錦標賽擊敗牙買加「閃電」波特，奪得新「飛人」封號，頒獎典禮的時候全場觀眾噓聲四起，蓋特林在尷尬中戴上金牌，就連國際田總(IAAF)主席柯伊也認為這並非最佳劇本，意味著不認同蓋特林拿下這面金牌。對此，前110公尺跨欄世界紀錄保持人內赫米亞為蓋特林打抱不平，既然蓋特林回到賽場上就應該獲得公平待遇，而不是在他獲得最高榮譽的時候以這種方式對待他。

內赫米亞是蓋特林目前的經紀人，他表示，蓋特林雖然兩度因禁藥問題而被禁賽，如今他已付出代價，也重新回到賽場上，2012年倫敦奧運獲得銅牌，2016里約奧運摘下銀牌，為什麼那個時候都沒有人反對，唯獨這次擊敗波特之後就得面臨這種難堪場景。

內赫米亞說，柯伊身為IAAF最高決策者，如果你不喜歡蓋特林那就改變遊戲規則，讓他永遠不能出賽，現在既然改變不了事實就不應該變相懲處，這是不公平的。

(中時電子報)