九寨溝今早餘震規模4.8 山體不穩、車被砸中
據中國《人民日報》報導，中國地震台網正式測定，四川九寨溝縣今(9日)早上10點17分，再發生芮氏規模4.8地震，震源深度達26公里，震央位於北緯33.16度，東經103.86度。
《人民日報》現場記者直擊，當他們逐漸靠近震中位置時，看到路邊有車輛被掀翻，山上還有滾石不斷滑落下來，並且有車輛被山石砸中，導致山上很多灰塵揚起，顯示山體仍不穩定，而四川武警隊員正在山上進行現場搜救。
四川省阿壩州九寨溝憲昨日(8日)晚間9點19分，發生芮氏規模7的淺層地震，震源深度20公里，目前已知造成12死175傷，其中28人重傷，當地已啟動應急一級響應。中國國家安全局生產應急救援指揮中心已派遣96人救援隊伍，攜帶生命探測儀、無人機、起重支撐工具、拆除工具、衛星車等趕赴災區支援救災工作。
根據中國地震台網正式測定，四川晚上9時19分發生規模7強震，距成都市285公里，隨後又發生多起規模較小的餘震。今天早上四川九寨溝震災區再度發生芮氏規模4.8餘震，震源深度達26公里，但是報導並未進一步指出該起餘震是否影響救災進度或增加傷亡人數。
(中時電子報)
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