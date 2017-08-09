女主播合影蔣萬安惹議 張雅琴爆陰謀論
資深媒體人周玉蔻8日在臉書貼出國民黨立委蔣萬安和主播王薀琁合照，並表示讓她很無言，提醒要注意政治人物與媒體之間的分際，引起網友熱議，張雅琴也在8日《挑戰新聞》中，針對此事討論。
形象清新、備受矚目的政治新星蔣萬安，因為一張去年和主播王薀琁的合照，登上新聞版面，事後他已向周玉蔻說明沒有這些傳言，未來若再有不實散布，會採取法律行動，張雅琴在《挑戰新聞》中談到這件事，也表示就怪在人紅是非多。
張雅琴表示，蔣萬安這件事爆出陰謀論，因為他是國民黨奇兵，形象好又是蔣家後代，，她覺得照片本身沒問題，但描述的話就有點問題，「他的朋友都說我漂亮」，因此她認為女主播和任何人要拚上位可以，但Level要拉高，話中似有玄機引熱議。
(中時電子報)
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