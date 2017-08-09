救火變放火！大潭電廠7號機出狀況 供電依舊亮紅燈
台灣供電持續緊張，原本，台電更新機組於今日試俥，救援供電狀況且有機會轉為橘燈，卻傳大潭電廠7號機出狀況，發電機開關異常，救火變放火！
本週原有望登板救援的大潭7之1、大林新1號機和通霄1號機，僅大林新1號機和通霄1號機兩部順利併聯試運轉，尖峰時段有望提供約21.5萬瓩，若氣溫不攀升，備轉容量將提升至99萬瓩，供電有機會由紅轉橘。不過，傳出新機組救火變放火的狀況。台電發言人林德福表示，大潭7之1號機清晨4點併聯時發現發電機開關（斷路器）異常，無法順利併聯。
大潭救援機組併聯不順，經濟部今（9）早再次緊急召開供電情勢記者會。林德福指出，今早8時大林新1號機已順利併聯，尖峰時段約可出力20萬瓩，通霄1號機也出力1.5萬瓩。
林德福稱，目前預估今日尖峰用電量3620萬瓩，不含新機組試俥出力，備轉容量77.5萬瓩，仍然維持紅燈，不過若新機組順利出力21.5萬瓩，氣溫又未再攀升，備轉容量可望提升至99萬瓩，供電就可以由紅轉橘。
對於大潭7之1號機修復進度，林德福表示，還需要進一步研判故障程度，看是要換斷路器還是直接修復，還需要時間評估
至於和平電廠修復進度，能源局副局長李君禮指出，和平電廠電塔修復進度符合預期，甚至有些許進度超前，目前電塔主結構已今完工，工程進度完成約85％，電塔工程應該可以在明天完成，之後再準備進行拉線，整個工期進度可能提前一天。
李君禮表示，目前沒有停限電準備今起連3天早上都會召開供電情勢記者會，隨時向外界說明進度。
(中時電子報)
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