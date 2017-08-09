直擊九寨溝震後現場狀況

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九寨溝當地秩序良好，但車況堵塞。(成都商報)

到九寨溝的外地遊客露宿街頭。(成都商報)

有外地遊客搭起帳棚露宿。(成都商報)

九寨溝的車輛依序駛離當地。(成都商報)

駛離九寨溝的車輛呈現堵塞狀態。(成都商報)

前往九寨溝救災的車輛發生相撞車禍。(成都商報)

前往九寨溝救援的解放軍戰士。(成都商報)

四川阿壩消防官兵徒步進入震區搜救。(中新網)

軍車駛入九寨溝災區。(騰訊網)

九寨溝出現山體滑坡現象。(騰訊網)

九寨溝當地醫院傷者人滿為患。(成都商報)

救援官兵陸續抬出傷患。(騰訊網)

善心人士在路邊擺設早餐，救濟遇難遊客。(新華社)

昨(8日)晚間，大陸四川九寨溝發生規模7強震，造成上百人傷亡。今(9日)，大批救援與媒體湧入災區，發現當地目前秩序井然、大部份建築完好，許多遊客露宿街旁，路上也有善心人士供應饅頭、稀飯等早餐。

(中時電子報)