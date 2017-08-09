美B-1B轟炸機飛越朝鮮半島　做好「今夜開戰」準備

美軍B-1B戰略轟炸機與和日本F-2戰機聯合演練。(圖/Twitter@PACAF)

美國在通過對北韓最嚴厲的制裁後，朝鮮半島局勢急轉直下，北韓今日甚至威脅要對美軍關島基地發射彈道導彈，美軍也跟進透露，2架駐關島的B-1B戰略轟炸機於昨日飛越朝鮮半島上空，和日本、南韓軍隊展開聯合演練，有美軍轟炸機飛行員也表示，近期多次與盟軍進行演習，讓他們能做好「今夜就開戰」的準備。

美國太平洋空軍9日表示，8日參與演練的2架B-1B戰略轟炸機，近日才從美國本土基地調派至關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），8日進行了長達10小時的演習任務，轟炸機起飛後進入日本領空，與2架日本航空自衛隊的F-2戰機聯合演練，一起飛入南韓領空，並由南韓空軍的F-15戰機護航，之後B-1B轟炸機低空飛過南韓武器測試場後返回關島基地。

美軍一名在關島的B-1B戰略轟炸機飛行員也表示，美、日、韓三軍的訓練與作戰方式都和以往一樣，與盟友舉行愈多的演習讓他們更加如火純青，也讓他們可以做好「今夜開戰」的準備，美國空軍也在推特上發了一則推文表示，美軍轟炸機從南達科他州抵達關島，展開雙邊演習，並標記了「今晚開戰」（#fighttonight）。

(中時電子報)