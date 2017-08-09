女子租車未返車行 GPS定位警攔截圍捕

警方於烏日高鐵站時將該車攔下，警車於攔停車輛時遭對方碰撞受損！（陳世宗翻攝）

22歲張姓女子，7月底向台北某租車行租車逾期未還！（陳世宗翻攝）

22歲張姓女子，7月底向台北某租車行租車逾期未還！車行透過GPS發現該車昨夜停在台中市，報警處理！張女發現警方，竟發動引擎往烏日方向逃逸，警方通報勤指中心沿路攔截圍捕，於烏日高鐵站時將該車攔下；警車於攔停車輛時遭對方碰撞受損，警方順利將張女及乘客潘姓女子帶回，全案依妨害公務、侵占罪嫌偵辦。

警方指出，張姓女子日前在台北市某租車行租車，言明只租一天，事後張女卻拒不還車，車行連絡張女還車未果，7日向台北市警局報案；租車行透過GPS昨夜發現該車停在台中市中清路三段150號前，即向西屯派出所報案。

警方表示，西屯派出所員警接獲報案前往處理，到達時即發現該部自小客車並上前查看，發現車內有人，遂實行盤查；但車內駕駛人不從，乃發動引擎加速逃逸，並上中彰快速道路往烏日方向逃逸。警方通報勤指攔截圍捕，於烏日高鐵站時，利用警車擋在前方阻止該車逃逸！

警方將車上駕駛張姓女子（22歲）及乘客潘姓女子（26歲）攔下，喝令張、潘兩女下車，西屯派出所警車於攔停車輛時，遭到對方碰撞車輛受損，所幸員警並無受傷，警方將人車帶回警局處理，全案上午依妨害公務、侵占偵辦。

(中時)