女子租車未返車行 GPS定位警攔截圍捕
22歲張姓女子，7月底向台北某租車行租車逾期未還！車行透過GPS發現該車昨夜停在台中市，報警處理！張女發現警方，竟發動引擎往烏日方向逃逸，警方通報勤指中心沿路攔截圍捕，於烏日高鐵站時將該車攔下；警車於攔停車輛時遭對方碰撞受損，警方順利將張女及乘客潘姓女子帶回，全案依妨害公務、侵占罪嫌偵辦。
警方指出，張姓女子日前在台北市某租車行租車，言明只租一天，事後張女卻拒不還車，車行連絡張女還車未果，7日向台北市警局報案；租車行透過GPS昨夜發現該車停在台中市中清路三段150號前，即向西屯派出所報案。
警方表示，西屯派出所員警接獲報案前往處理，到達時即發現該部自小客車並上前查看，發現車內有人，遂實行盤查；但車內駕駛人不從，乃發動引擎加速逃逸，並上中彰快速道路往烏日方向逃逸。警方通報勤指攔截圍捕，於烏日高鐵站時，利用警車擋在前方阻止該車逃逸！
警方將車上駕駛張姓女子（22歲）及乘客潘姓女子（26歲）攔下，喝令張、潘兩女下車，西屯派出所警車於攔停車輛時，遭到對方碰撞車輛受損，所幸員警並無受傷，警方將人車帶回警局處理，全案上午依妨害公務、侵占偵辦。
(中時)
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