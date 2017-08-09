水公司施工 南市東區仁德區1.7萬戶11日停水
自來水公司第六區處為改善東區供水問題，11日上午9時起辦理自來水管線施工，預計台南市東區、仁德區共1萬7251戶將停水21小時，水公司呼籲停水範圍民眾事先儲水備用。
水公司因施工停水時間為11日上午9時至12日上午6時恢復正常供水，若遇豪雨或颱風，施工停水的預告取消。
停水區域影響的行政區域為台南市東區與仁德區，範圍包括裕永路銜接後甲公園、復興路71巷12弄、裕永一街、裕農路979巷及裕農路以南部分。東門路以北部分區域。中華東路一段、二段以東部分區域。三爺宮溪以西部分區域。
水公司呼籲停水範圍內用戶提早儲水備用，關閉抽水機電源。復水初期送水可能較混濁，大樓與地勢較高區域，供水延遲。
(中時)
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