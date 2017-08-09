世界盃電腦技能競賽 陳薏安、林宜靜獲超人氣冠軍獎

文化大學學生林宜靜。（台灣資訊整合協會提供）

台北城市科大學生陳薏安。（台灣資訊整合協會提供）

素有資訊界奧運美名的世界盃電腦應用技能競賽，今年的賽事最近日完結，台灣代表隊台北城市科大學生陳薏安與文化大學學生林宜靜獲得評審們青睞，雙雙奪下超人氣冠軍獎。

今年世界盃電腦應用技能競賽的ACA組主題為幫Irdescent宣傳科學教育的理念，參賽選手必須得在8小時內需要完成構思、繪圖、輸出海報等步驟。陳薏安以火箭升上太空作為主題，展現出帶領孩子邁向科技與數位化時代的意象。科學與教育的元素則化作星斗般點綴背景，簡單乾淨的構圖孕育著多重的巧思，因此獲得評審的青睞，奪得超人氣冠軍與本屆第3名。

陳薏安表示，從大一就開始挑戰世界盃電腦應用技能競賽，連續三年挑戰台灣代表隊名額都因為緊張而表現失常，喪失出國的機會。但是因為想證明自己的實力，依然利用空閒時間練習繪圖技巧，利用校外實習增進自己的排版與構圖功力，今年捲土重來終於一圓出國夢想，挾著這股氣勢一舉奪下ACA組的季軍與超人氣冠軍獎，未來希望持續進修，朝著遊戲設計之路邁進。

林宜靜則說，今年雖然只拿下第八名，但奪得超人氣冠軍可以說是喜出望外，原本參賽的目的就是想突破自己，以及增加在學校學習不到的實務經驗，由於是首度參賽，在8小時的時程掌握上沒有其他有經驗的選手這麼順手，導致作品沒有其他作品來得完整，然而評審卻看見了設計上的巧思，讓我贏得超人氣冠軍的頭銜，對我來說是無上的肯定，也期許自己未來能將專長應用於職場上，且能夠具備多元化的專業能力。

(中時)