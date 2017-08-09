讓父親「孤單」用餐20多年 女星歉：我有多不孝

詹雅雯近年多致力於公益活動。(圖/本報系資料照)

歌手詹雅雯以團體「櫻花姐妹」出道，單飛後以日本演歌式唱腔走紅歌壇，昨天正逢父親節全家團聚用餐，由於家人長期茹素，因此父親只能獨自享用餐桌上的魚肉，看到父親落寞的身影讓她大表不捨，直呼自己真的很不孝。

詹雅雯全家人齊聚吃飯慶祝父親節，雖然已經吃素20多年，但仍有為吃葷的父親準備魚肉，不過看到父親無法與人分享佳餚美味，只能獨自在旁靜默用餐，這才讓詹雅雯驚覺到自己有多不孝，也對多年來因為執著吃素讓父親深感「孤單」，表示深深的歉意，在看到父親年邁的身影後，也心頭一驚還有多少個父親節能陪伴。

對此也讓詹雅雯下定決心，未來將多抽出時間陪伴父親用餐，聊聊菜色的美味，讓他不再有「置身事外」的感覺，最後也感性告白「爸⋯我真的真的很愛您」，讓許多粉絲不禁紅了眼眶。

(中時電子報)