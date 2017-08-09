讓父親「孤單」用餐20多年 女星歉：我有多不孝
歌手詹雅雯以團體「櫻花姐妹」出道，單飛後以日本演歌式唱腔走紅歌壇，昨天正逢父親節全家團聚用餐，由於家人長期茹素，因此父親只能獨自享用餐桌上的魚肉，看到父親落寞的身影讓她大表不捨，直呼自己真的很不孝。
詹雅雯全家人齊聚吃飯慶祝父親節，雖然已經吃素20多年，但仍有為吃葷的父親準備魚肉，不過看到父親無法與人分享佳餚美味，只能獨自在旁靜默用餐，這才讓詹雅雯驚覺到自己有多不孝，也對多年來因為執著吃素讓父親深感「孤單」，表示深深的歉意，在看到父親年邁的身影後，也心頭一驚還有多少個父親節能陪伴。
對此也讓詹雅雯下定決心，未來將多抽出時間陪伴父親用餐，聊聊菜色的美味，讓他不再有「置身事外」的感覺，最後也感性告白「爸⋯我真的真的很愛您」，讓許多粉絲不禁紅了眼眶。
(中時電子報)
關鍵字：詹雅雯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。