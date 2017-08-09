波神轉行從政當政委 曝選角「權色交易」潛規則

波神彭丹近年轉行經商甚至往政界發展，擔任政委提倡「文藝界反腐」，爆出演藝圈選角，常有「權色交易」。(中時資料照片)

以拍攝三級片打響名號的香港女星彭丹，不僅一對36豐滿F奶吸睛，當年她拒絕《花花公子》以800萬為報酬邀拍裸照的消息，震驚華人演藝圈，彭丹就此成為影壇一代波神，在藝界發光發熱的她，多年前淡出演藝圈從商，甚至在2013年轉換跑道從政，成了甘肅政協委員，曾提出「文藝界反腐」，讓人直呼她超勇猛敢言。

今年已經44歲的彭丹，日前接受香港《蘋果》訪問，再被問到「文藝界反腐」的想法，坦言這確實是一個敏感的話題，但自己不怕說真話，甚至自己曾當過演員，更深知演藝圈確實有潛規則，之後當了製片，算是完整了解整個行業鏈，肯定腐敗確實地存在。

彭丹透露，當上製片人後綜觀全局，發現選演員時，常見到金錢交易甚至「權色交易」，因此很希望當上政治人物後，提倡「反貪腐」來去改善這一塊，也表示「上頭」很重視這問題。另外，44歲的彭丹現身時，被發現身材仍然姣好，但臉蛋稍有不同，她笑稱自己也是會老的，至於有沒有伴？她則堅稱沒男友，直呼香港狗仔隊神通廣大，如果有怎麼會拍不到」，強調現在單身快樂。

(中時電子報)