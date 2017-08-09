重啟核電？ 政院：無法解決供電問題才有可能
根據旺旺中時媒體集團民調顯示，全國有超過5成民眾贊成重啟核電。行政院發言人徐國勇表示，若目前供電用盡一切可能辦法，還是無法解決限電危機，核電才有討論的餘地。
徐國勇今（9）日上午陪同行政院長林全出席「七堵-八堵間增設橫渡線動工典禮」時受訪，他以葉克膜比喻核電，生命危急時才會使用葉克膜救治，好比使用核電的時機，不過目前沒有考慮過。
徐國勇強調，我國《環境基本法》第23條規定的很清楚，政府應訂定計畫逐步達到非核家園目標，用盡一切方法解決限電問題，如果還是無法紓緩，核電才有討論的餘地，啟用核一廠1號機、核二廠2號機現階段沒有討論或考慮過，民調會作為參考。
旺旺中時媒體集團委託艾普羅民調公司調查，有50.6％受訪民眾贊成啟用核一、核二廠機組，以應付限電危機，還有50.3％受訪民眾贊成重建核四廠。
(工商)
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