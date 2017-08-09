父債子償？ 波蘭議員要德國為納粹暴行賠12.7兆
據波蘭國家通訊社（Polish Press Agency）報導，波蘭反對黨國會議員亞庫比克（Marek Jakubiak）認為，政府應向德國總理梅克爾（Angela Merkel）索取，當年二戰期間納粹德國（Nazi Germany）在波蘭境內施加的各種暴政和殘害民眾賠償，他在接受電台專訪時表示，「當年德國在波蘭燒殺擄掠，我們已錯過50年的賠償，難道至今仍不採取行動嗎？」對於德國應賠金額，亞庫比克認為，至少需要1.5兆圓（約12.7兆台幣）波蘭茲羅提（Polski Złoty）。
地理上被夾在德俄兩強之間的波蘭，歷史上曾經歷三次亡國之痛，最近的一次就是在二戰初期，被納粹德國和蘇聯（USSR）祕密協議，從東西兩邊入侵瓜分佔領。不久後，當德蘇撕破臉之後，又被希特勒（Adolf Hitler）徹底併吞。由於波蘭在戰前，曾是世界上猶太人最大的聚居地之一，人數多達300萬，讓波蘭不僅成為戰爭前線、更成為納粹黨人計畫滅絕猶太人的預定地區，最慘無人道的奧斯威辛集中營（Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau）就設在波蘭境內。
反對黨領袖在國會質詢時提出，二戰期間至少有600萬波蘭人，遭到納粹德國殺害，我們難道不能提出，要梅克爾和聯邦政府負起「道德責任」嗎？亞庫比克也認為，他並非要波德兩國邦交惡化、更非要與德國宣戰，只要德國願意支付和擔負起這些「責任」，兩國仍將能維持友好的關係。然而，對於波蘭的要求，德國官方現階段尚無任何正式回應。
(中時電子報)
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