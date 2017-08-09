證交所卡新南向？「越南王」回台投資受阻

前陸委會主委、現任富美鑫控股集團副總裁夏立言。（報系資料照 姚志平攝）

富美鑫集團大事紀。（圖片來源：工商時報）

蔡政府上台後，兩岸急凍，改推「新南向」盼突破經濟發展困局，有「越南王」之稱的富美鑫公司也響應號召，申請返台上市。不料證交所卻以富美鑫原始股東為中投公司，有涉及國民黨黨產疑慮，卡住富美鑫申請，也讓富美鑫恐成為首宗因涉及國民黨黨產而上市觸礁的案例。

富美鑫多年來在越南的發展可說是個傳奇故事。富美鑫亞洲控股成立於1994年，每年在越南推建案千戶以上，去年營收近百億元台幣，是越南最大台資建商，持有「富美興發展責任公司」的7成股權，屬於中央貿易開發集團成員；而中央貿開最早雖是由國民黨黨營事業的中央投資轉投資，但中投已在20多年前撤資。

去年12月30日，富美鑫向證交所申請股票第一上市；今年5月5日，證交所上市審議委員會通過富美鑫案，不料證交所董事會卻在5月17日退回此案，並表示「富美鑫控股公司的原始股東中央投資公司，經核定是屬於2016年8月10日公布施行的『政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例』之附隨組織，依該條例規定，該附隨組織是否有不當取得財產，事涉富美鑫公司股東權益。

因此，證交所認為，為了避免損以及股東權益，富美鑫上市申請案，必須要等富美鑫取得相關主管機關，亦即不當黨產處理委員會的『無不當取得財產』證明後再議。

對此，富美鑫控股集團副總裁夏立言坦言，這是因為「極少數人不了解公司的歷史」。他指出，當年國民黨片面宣布撤資，3位民股係「被」切割，經過近20年的辛苦打拚，才有今天的富美鑫。

至於富美鑫怎麼不選擇在更熱門的上海、香港，或是新加坡上市？夏立言強調，丁氏家族對台灣是有深厚的感情的，因為這種對故鄉的情感，當然優先考慮回台上市，把成就跟大家分享。

但證交所要富美鑫在3個月內提出相關文件，面對此狀況，目前交給辦理富美鑫上市的元大證券和其他專家來評估處理。

(中時電子報)