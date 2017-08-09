屏東麟洛鄉工程弊案 現任鄉長蔡志和遭聲押

屏檢偵辦麟洛鄉工程弊案，昨日搜索鄉公所。(林和生攝)

屏東地檢署偵辦麟洛鄉公所工程弊案，昨日檢調大規模搜索鄉公所，並將現任麟洛鄉長蔡志和、及日前代理長治鄉鄉長的前麟洛鄉長李新煌與多名工程包商帶回偵訊，經檢方漏夜複訊，今日凌晨裁定李新煌50萬元交保，另2名工程包商也各以30萬元交保，蔡志和則因涉嫌貪汙重罪，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押。

(中時)