曬超甜視角美腿照 張鈞甯標記彭于晏爆熱戀？

張鈞甯捧場彭于晏新片《悟空傳》，網友一度以為兩人要公開戀情。（圖／取材自張鈞甯微博）

張鈞甯氣質甜美、外型俏麗，張鈞甯去年底與交往近2年的科技公司CEO分手後，感情動態備受矚目，她日前利用空檔，欣賞彭于晏新片《悟空傳》，曬出修長美腿照，並在微博標記彭于晏，張鈞甯發文引發網友熱議，驚訝以為兩人要公布戀情。

彭于晏與張鈞甯過去曾合作《我在墾丁*天氣晴》、《蜂蜜幸運草》，近日彭于晏主演的電影《悟空傳》上映，張鈞甯也不忘力挺好友作品，日前在微博曬手拿電影票自拍照，透露要欣賞《悟空傳》，並在發文中標記彭于晏，同時曬出一雙修長美腿照，超甜視角引發網友熱議，一度以為兩人要戀愛ING。

隨後彭于晏則回應張鈞甯，嘴甜喊：「哇塞 女神吶」，語氣驚訝，也讓網友猜測2人應沒有同行看電影，雙方大方逗趣互動，更讓人見識到兩人的好交情。

(中時電子報)