林佳龍率團訪美招商 引資加強智慧產業合作

台中市長林佳龍今日起至16日將率企業團隊前往美國參訪希，望將相關技術引入水湳智慧城，深化台美產業合作。（陳世宗翻攝）

台中市長林佳龍9日起至16日將率企業團隊前往美國，參訪Acer宏碁、NVIDIA、CISCO、Rockwell、SAP等指標性業者，交流發展智慧城市相關經驗，希望將相關技術引入水湳智慧城，深化台美產業合作；一行人並將出席美國國際童玩節，並前往愛達荷州的Boise市，簽署友好城市協定書，參訪樹城州立大學。

中央規劃以台中為核心發展智慧機械及航太產業，打造台中智慧機械之都。林佳龍此行將參訪宏碁位於矽谷的Acer Cloud Technology總部，見證工業技術研究院、宏碁雲端技術服務股份有限公司雙方簽署合作備忘錄，也期盼與宏碁建立合作平台，在水湳智慧城導入宏碁雲端技術及人工智慧在交通、醫療等方面的應用。

林佳龍一行人，亦將拜訪NVIDIA公司，NVIDIA是人工智慧（AI）軟體處理能力的領導供應商，期望將其相關技術應用於水湳智慧城未來的建設發展；並將參訪世界第三大軟體企業SAP公司，期望將SAP在智慧機場的應用技術導入台中國際機場，提升台中機場相關軟硬體建設。

為升級台中智慧機械研發技術，林佳龍也將與全球最大產業自動化公司Rockwell Automation、工業技術研究院、精密機械研究發展中心簽署4方合作備忘錄，建構智慧機械體系，促進產業高效率化及智慧化，林市長並將邀請Rockwell進駐台中水湳智慧城全球智慧機械發展中心，共同將台中打造為智慧城市。

美國國際童玩節將於台灣時間8月13日在加州庫比蒂諾市(Cupertino)舉行，台中霧峰區光正國小受邀進行開幕演出，將以氣勢磅礡的醒師戰鼓表演為國際童玩節揭開序曲，林市長將出席鼓勵赴美表演的光正國小學生，並拜會庫比蒂諾市長Vaidhyanathan，進行市政交流。

林佳龍還將前往愛達荷州(Idaho)拜訪樹城(Boise)市議長兼副市長Elaine Clegg，雙方將簽署友好城市協定書，期盼促進2城市民的互動，帶動多面向合作，林市長並將力邀樹城參加2018花博，期盼促成更多合作機會。

(中時)