NBA》預測新球季首次進明星賽 灰狼唐斯第一
美國媒體邀請專家針對2017-18球季誰能首度入選全明星賽，經過投票後灰狼明星球員唐斯獲得最高票，尼克波爾金吉斯居次，76人中鋒恩比德排名第三。
唐斯是灰狼非賣球員，上季繳出場均25.1分、12.3籃板，是NBA史上第二位有如此優異成績但沒能入選明星賽的球員，第一人是「天勾」賈霸於1977-78球季，這也是賈霸職業生涯唯一沒有進入明星賽的一次。在競爭激烈的西區，唐斯如能強化防守，新球季很有機會入選明星賽。
隨著吉米巴特勒保羅喬治披上西區球隊戰袍之後，東區星光黯淡，波爾金吉斯上季繳出場均18.1分、7.2籃板，新球季能夠阻止他進入明星賽的只剩下受傷或是病痛了。
2014選秀探花恩比德，經過兩季傷病修養之後終於在上季歸隊，可惜只打了31場比賽又受傷提前報銷，但場均20.2分、7.8籃板高水準表現，如果新球季能保持健康體魄，明星賽大門將為她而開。
(中時電子報)
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