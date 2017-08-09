債務糾紛殺人後脫產 男子判刑18年定讞

桃園市從事不動產買賣的代書楊姓男子，因積欠周男數百萬元債務，前年他向周男要求延展還款被拒，因擔心作為抵押的「起家厝」遭拍賣，他憤而持水果刀殺死對方，且犯後將他名下5筆不動產脫產，未賠償死者家屬，最高法院今依殺人罪將楊男判刑18年確定。

楊男以母親位於桃園區的起家厝作為擔保，向周男借款430萬元，因清償日即將屆至，他卻延展還款日期及增加借款，向周男表示願意提供另一棟房子供抵押，周男一同前往勘察該房子後，拒絕他的要求並欲離去，他擔心起家厝被拍賣，上前理論並阻擋周男離開。

楊男與周爆發肢體衝突，楊持水果刀猛刺周男，造成其左肩、手部及頸背部等多處刺創傷，並因傷及心肺造成血胸休克死亡，楊見狀上拿取棉被將屍體包裹，棄置於地下停車場隨即逃逸，警方據報後展開追查，將楊男逮捕。

歷審都認為，楊男雖犯後坦承犯行，但對案發過程前後交代不一、避重就輕，難見悔意，且案發後他名下5筆不動產陸續賣出或設定高額抵押給他人或其配偶，沒有賠償死者家屬，依殺人罪將他判刑18年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)