世大運暖場 柯P：讓世界看見熱情友善的台灣

台北市長柯文哲在踩街嘉年華暖場致詞時說，希望世界看見熱情友善的台灣。（北市府提供）

2017妝遊踩街嘉年華將在8月12日也就是世大運開幕前一周的周六登場，台北市長柯文哲9日在嘉年華暖場活動中強調，「讓世界看見台灣的熱情和友善」。

柯文哲說，8月12日的這場踩街嘉年華，將有3萬人、千台以上花車共同參與，可說是北市史上最盛大的一場嘉年華會，世大運希望台灣走出去，世界走進來，也希望世界能看見友善和熱情的台灣。

12日同時也是選手村開張的日子，屆時台北市歡迎來自各國的選手進駐，也希望市民能共襄盛舉。

(中時)