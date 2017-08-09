未成年少女遭誘陪酒 辛苦錢養小白臉
暑假交友要當心！高雄兩名未成年少女，透過臉書被經紀公司招攬，逃家到酒店坐檯陪酒，月薪逼近10萬元，相當誘人。其中，少女萱萱將辛苦錢拿回家給單親媽補貼家用外，甚至拿去養小白臉前男友，用錢需索無度，花完再回去上工，價值觀十分扭曲，高市少年隊警方跟監半年，循線破獲這家經紀公司，帶回22歲主嫌鄭姓經紀人等8名嫌犯。
少年隊警方指出，17歲少女小雅，從小由叔嬸收養帶大，但不聽從管教，多達5次逃家通報紀錄。去年，她在臉書被「大金娛樂經紀公司」經紀人「小周」搭訕，引薦到旗下，每天有車伕接送到KTV、酒店坐檯陪酒。
去年底，警方查獲失蹤的小雅，為調查是否有其他未成年少女，遭到不法控制或受害，少年隊隨即成立專案小組偵辦。經過半年跟監佈線，8月3日見時機成熟，會同刑大等單位兵分11路搜索經紀公司及鄭姓主嫌住處，查扣逾53萬現金、帳冊、花名冊等證物。
警方表示，這家經紀公司有20餘位小姐，除已被尋獲的小雅外，另找到一名17歲少女萱萱，她驚慌失措哭說「不想被安置」，母親趕到警局時也跟警察說「我自己的孩子，我自己可以照顧」，但對照女兒失蹤卻誤入歧途，令人不勝唏噓。
萱萱出自單親家庭，但因家庭失暖，國中畢業就飆車被逮，逃家期間也遇到經紀人招攬坐檯。她稱有經濟壓力，月花6000元向經紀人承租房子，剩餘的錢拿回家補貼家用外，還供養前男友，每周休一天賺辛苦錢，時間長達半年。
警方指出，這家經紀公司開立約2年，平均年紀在18到24歲，但竟還吸收無知少女坐檯，日薪3、4000元，再由公司抽成10%，不定期發薪水。這次共帶回鄭姓主嫌、郭姓金主、會計、車伕等8嫌，全案依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及《人口販運移送法辦》。
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(中時)
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