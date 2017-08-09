傻眼！大潭新機上陣三度跳票 本周恐不及救援

搶救缺電，經濟部昨天才宣布大林、大潭與通霄三新機組今天加入併聯，沒想到大潭7號緊急機組又出狀況，併聯時發現發電機開關有異常，目前正在了解問題中。由於台電不確定何時查出問題，本周恐無法加入併聯。這是大潭上路時程三度跳票，今日備轉容量剩99萬瓩，備轉率2.73%，供電持續警戒。

至於大林新一號早上併聯成功，預估今天中午尖峰前可出力20萬瓩，另外剛進行試車的通宵新一機也小小提供1.5萬瓩。對於大潭又出包，台電發言人林德福解釋，7號機今天由廠商GE(奇異)來擔綱併聯，發現發電機開關有異常，公司現在正在了解開會討論，何時可解決重新加入併聯，要晚點才會清楚。

大潭7號機號稱緊急發電機組，是為了救援今夏電力臨時採購，花了63億台幣，可發電60萬瓩電力，環評還配合快速通過，號稱採購到架設完畢，只花8個月，創世界紀錄。

7號機原定7月18日點火，結果因為梅雨無法施工、發電機油封設備密合不全兩度延期，這次再延期，台電無法保證何時可解決，據了解，由於大潭機組非常精密，需要更多檢測，本周加入救火恐來不及了。

(中時)