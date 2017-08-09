陸女遊客在美誤當毒蟲被毆 獲賠近1,400萬

歷經13年訴訟，在美國尼加拉大瀑布遊覽時，被誤當成毒蟲被毆的大陸女遊客趙燕因無故遭「攻擊，毆打和非法拘留」，紐約州西區美國聯邦地區法院宣判，她將獲得近1,400萬台幣的賠償。圖為趙燕2004年7月23日在紐約律師事務所公開她的傷勢，一旁為她的律師。（圖/新華社）

中國女遊客趙燕2004年在尼加拉大瀑布的美加彩虹橋遊覽時，被美國移民局警察當成毒蟲毆傷，歷經13年的漫長訴訟，美國政府7日被判，要賠償她約46萬美元（近1,400萬台幣）。

據新華社8日報導，紐約州西區美國聯邦地區法院羅徹斯特市辦公室的判決書顯示，法官伊麗莎白•沃爾福德裁決美國政府對於移民局警察對趙燕的「攻擊，毆打和非法拘留」負有責任，應賠償醫療費、精神損失費和誤工費等共計約46萬美元。

2004年7月21日，來自中國天津的趙燕在尼加拉大瀑布一側遊覽時，被移民局警察羅茲誤當作毒品走私者，而對她噴射辣椒水，並加以毆打。羅茲最初被開除職務並提起刑事訴訟，但在2005年被判無罪後復職。2006年，趙燕提起民事訴訟，要求美國政府賠償1,000萬美元（約3億台幣）。

據美国之音9日報導，美國政府檢察人員2005年9月在起訴羅茲的刑事案中稱，2004年7月在尼亞加拉瀑布地區的邊境檢查站，羅茲用胡椒水噴射來自天津的中國婦女趙燕後，再用自己的膝部撞擊趙燕，使用了過度的暴力。

但是羅茲對調查人員說，當時他認為趙燕可能和毒品嫌疑人有牽連，所以命令她進入檢查站，但是趙燕卻要逃跑。

被告律師指責美國政府為了維護敏感的美中關係，而對羅茲提出公訴。律師認為，如果羅茲被判有罪，美國邊防人員執行公務時會受影響。

律師認為，羅茲同事的證詞影響了陪審團的決定，因為他們說，雖然羅茲使用了過度暴力，但是趙燕拒捕。律師還說，醫院的證明也顯示，趙燕僅受輕傷，並沒有造成骨折骨裂的傷害，因此法庭判決羅茲無罪。

(中時電子報)