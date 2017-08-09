江聰淵：檢討一例一休

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到一例一休的問題，他表示如果一個政策，資方、勞方都反對，就是要檢討，他尊重當初立法原由是要落實周休二日，但亦可在母法不動，用其他配套調整。（劉宗龍攝）

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到一例一休的問題，他表示如果一個政策，資方、勞方都反對，就是要檢討，他尊重當初立法原由是要落實周休二日，但亦可在母法不動，用其他配套調整。（劉宗龍攝）

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到一例一休的問題，他表示如果一個政策，資方、勞方都反對，就是要檢討，他尊重當初立法原由是要落實周休二日，但亦可在母法不動，用其他配套調整。

(中時)