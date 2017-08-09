宜蘭縣長選舉 江聰淵：最大敵人是自己

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到關於宜蘭縣長選舉問題，他指出縣黨部今天將邀集黨內所有有意願角逐宜蘭縣長大位的人選，協調初選方式，對於宜蘭縣長選情樂不樂觀，他表示最大敵人不是國民黨的鎮長，而是自己，自己要整合好，包括中央、地方及候選人都要做最大的團結。（劉宗龍攝）

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到關於宜蘭縣長選舉問題，他指出縣黨部今天將邀集黨內所有有意願角逐宜蘭縣長大位的人選，協調初選方式，對於宜蘭縣長選情樂不樂觀，他表示最大敵人不是國民黨的鎮長，而是自己，自己要整合好，包括中央、地方及候選人都要做最大的團結。（劉宗龍攝）

宜蘭市長江聰淵9日接受《蔻蔻早餐》專訪，江聰淵談到關於宜蘭縣長選舉問題，他指出縣黨部今天將邀集黨內所有有意願角逐宜蘭縣長大位的人選，協調初選方式，對於宜蘭縣長選情樂不樂觀，他表示最大敵人不是國民黨的鎮長，而是自己，自己要整合好，包括中央、地方及候選人都要做最大的團結。

(中時)