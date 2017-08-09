MLB》3局挨2轟 沙胖傷了右膝

沙巴西亞挨2分炮，無語問蒼天。(美聯社)

(12:30更新 沙胖受傷的後續)力爭美東龍頭的洋基，今作客多倫多，派出老將沙巴西亞(CC Sabathia)先發，結果沙胖只撐3局，挨唐納森(Josh Donaldson)雙響炮、丟4分退場；洋基終場2比4落敗，在美東落後紅襪達3.5場。

沙巴西亞吞下第5敗(9勝)，自責分率升至4.05。今天沙胖只投57球，洋基賽後宣布，沙巴西亞的右膝受傷，可能錯過下次先發。藍鳥左投哈普(J.A.Happ)先發5.2局，被敲4安，投4保送，只失1分，摘下第5勝(8敗)。

哈普去年勇奪20勝，近期對洋基頗有心得，已拿下6勝0敗，自責分率2.23佳績。三壘手唐納森敲出2發2分彈，全壘打累積到15支；唐納森長打火力驚人，2015年以41轟、123打點，獲美聯打點王與年度MVP。

(中時電子報)