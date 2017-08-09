談輕軌 林右昌怒批：基隆已被綁架 別再扯後腿

今早台鐵「七堵—八堵間增設橫渡線工程動工祈福典禮」，行政院長林全、交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌皆有出席。林右昌今出席致詞時不再隱忍，為基隆輕軌打抱不平長達5分鐘，他形容基隆在台北市與交通部對基隆輕軌的爭執中，有點像是被綁架，他既批台北市長柯文哲不重視基隆建設，又痛陳基隆公共建設已停滯30年。為此，他希望台北市、交通部應儘速就專業討論，立院臨時會也能支持通過前瞻計畫預算。

林右昌指出，長久以來對基隆輕軌有諸多質疑，甚至認為不要建，所以他今天要趁有許多中央記者在的場合，不吐不快。他說，為了和諧，他不願跟在野黨跟柯市長攪合在口水之中。但他強調，身為 台灣首都市長，應該也要有高度跟格局帶動整個區域發展，應拋下成見及本位主義，全力支持北北基桃950萬人口都會區的發展，世界都會競爭就需要有如此規模，台北市應增加並調整周邊機能配備，也會跟著更好。

因此，林右昌強調，透過投資公共建設，能夠讓資源更妥適運用，包括相關軌道運輸建設及投資，特別是捷運建設。

林右昌強調，基隆自台北港興建後，基隆人覺得被犧牲，重大公共建設及投資已延宕30年，基隆人需要中央支持，對公共建設投入迫切期待，基隆人不能再被犧牲，中央已經積欠基隆太久，應還給基隆一個公道。他強調，台北市向交通部爭曲南北環線1378億、南北線893億，基隆輕軌連零頭都不到。

林右昌表示，之前台北市跟交通部就基隆輕軌議題爭吵，他呼籲兩個大人吵架不要傷及小孩，卻沒有人領情，他認為基隆其實有點像是被綁架。他說明，基隆輕軌建設經費是81億元，行政院僅匡列預算而非編列，且其中19億是用於建設七堵車站周邊商場及商圈建設，真正投資在輕軌是62億。

林右昌呼籲，各界不要再扯基隆後腿，應重視基隆建設，也希望立院臨時會審查前瞻計畫預算能夠多支持基隆。他強調，應在交通部、台北市之前凝聚的共識上，大家就專業討論向前看，北北基桃一起加油。

(中時)