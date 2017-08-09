NBA》阿里查是火箭非賣球員？
美國媒體昨日想出四大三方交易案讓「甜瓜」安森尼如願前往休士頓，其中關鍵交易人物就是火箭阿里查，火箭唯一能讓各隊心動的球員也只有他，沒想到只相隔1天就傳出火箭已將阿里查列為非賣品，如此一來安森尼想要披上火箭戰袍德難度就更高了。
根據專跑NBA的記者阿米克表示，火箭已通告各隊別再打阿里查的主意了。因為阿里查在上季場均11.7分、5.7籃板、2.2助攻、1.8抄截，是全能型的球員，在火箭的攻擊體系中如魚得水，更重要的是他新球季薪資才740萬美元，可說是物美價廉的好手。
火箭自從延攬保羅入隊之後，就想方設法地要招攬安森尼，但與尼克的談判至今遲遲沒有完成，如今看來關鍵人物就是火箭不肯將阿里查放置交易平台上。
(中時電子報)
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