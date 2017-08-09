避免淪為替毒犯辯護 法扶基金會籲修法
橋頭地方法院無償提供2樓空間設置法律扶助基金會，8日舉行開幕儀式，占地160坪辦公室相當寬敞，有審查室、會議室、圖書室及育兒哺乳室，免費法律扶助進駐法院，對民眾來說相當便利，現已有7、800件申請案正在進入審查中。
法扶橋頭分會是國內第1個設置在法院內的法扶機構，主要協助無力負擔訴訟費用的人民申請免費法律扶助，成員將近800人的高雄律師公會，也預計投入400名扶助律師協助接案，幫助弱勢民眾打官司。
一般案件資歷審查，必須符合以中、低收入戶，或家戶收入接近貧窮線為主，但法扶成立迄今13年，受限法令關係，接收大量的強制辯護案件，其中一半以上案件都在為毒犯辯護。
高雄律師公會理事長郭清寶指出，由於產生排擠效應，反而弱勢民眾無法獲得扶助，形成法扶機制的漏洞，他期許未來有限資源下更加善用公帑，把資源給真正需要幫助的人。
本身也是執業律師的橋頭分會長盧世欽無奈地表示，依現行法令規定，最輕本刑3年以上重罪，都須由法院指派律師辯護，亦即所謂的強制辯護案件，不須審查資歷，才會發生毒犯明明很有錢開賓士車、拿LV包包，卻仍可依法申請扶助律師，拿全民納稅人的錢打官司，很不合理，有必要盡速推動修法，制定排富條款，避免資源遭到濫用。
法扶基金會董事長羅秉成也說，民國88年司改國是會議決議廢除公設辯護人制度後，很多法院都沒有公設律師，橋頭地院也只剩1人，以後強制辯護案件及偵查中羈押案件指派律師都將以法扶為主。
也因此，他贊同盡速修法，提高門檻，即使強制辯護案件也要資歷審查，司法各界都已有共識朝修法方向推行，最快今年啟動改革。
(中時)
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