羅智強自稱打不死的小強 柯文哲：還沒遇到藍白拖
前總統府副祕書長羅智強除了在台北成立工作室，也準備進軍世界，9日上午9點成立「小強全球後援會」，以視訊直播的方式連線鳳凰城。針對羅智強自比為「小強」，台北市長柯文哲9日回應「他還沒有遇到藍白拖。」笑翻一缸子記者。
日前成立爭取台北市長參選提名的選舉辦公室，自稱是「打不死的小強」，羅智強近日動作頻頻，針對柯文哲而來的挑戰動作也大；柯文哲在出席世大運妝遊踩街嘉年華暖場活動時被媒體問到，羅智強自稱「踩不死的小強」，且動作針對柯而來，柯文哲冷不防回答：「他還沒遇到藍白拖。」當場笑翻一堆人。
不過媒體再追問柯文哲是不是「藍白拖」，柯則不再回應。事實上，柯文哲曾在網路節目上進行「真心話大冒險」，看圖快問快答時看到羅智強照片，他笑稱「這是馬英九的小強」。現在「小強」和「藍白拖」都出場，各方正關注接下來的發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。