羅智強自稱打不死的小強 柯文哲：還沒遇到藍白拖

柯文哲騎哈雷笑羅智強還沒遇到藍白拖。（北市府提供）

前總統府副祕書長羅智強除了在台北成立工作室，也準備進軍世界，9日上午9點成立「小強全球後援會」，以視訊直播的方式連線鳳凰城。針對羅智強自比為「小強」，台北市長柯文哲9日回應「他還沒有遇到藍白拖。」笑翻一缸子記者。

日前成立爭取台北市長參選提名的選舉辦公室，自稱是「打不死的小強」，羅智強近日動作頻頻，針對柯文哲而來的挑戰動作也大；柯文哲在出席世大運妝遊踩街嘉年華暖場活動時被媒體問到，羅智強自稱「踩不死的小強」，且動作針對柯而來，柯文哲冷不防回答：「他還沒遇到藍白拖。」當場笑翻一堆人。

不過媒體再追問柯文哲是不是「藍白拖」，柯則不再回應。事實上，柯文哲曾在網路節目上進行「真心話大冒險」，看圖快問快答時看到羅智強照片，他笑稱「這是馬英九的小強」。現在「小強」和「藍白拖」都出場，各方正關注接下來的發展。

(中時)