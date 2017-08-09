彰化縣長魏明谷參訪英國愛丁堡
彰化縣政府推動鹿港國家歷史風景區，彰化縣長魏明谷8日率團參訪英國愛丁堡，取經都市發展結合文化資產保存的規劃，透過「輕軌」連結市中心和郊區交通網絡、再造水岸，成為景觀和觀光的亮點，並前往新堡參訪相關都市橋梁規劃經驗。
魏明谷表示，鹿港是文化古城，構思將具備深度文化資產古城風貌轉變為台灣與國際間的亮點，藉歷史建物保存及活化文化藝術傳承，強化鹿港文化古都魅力。
此外，經都市景觀與城鄉風貌再造，重現鹿港溪水岸親水環境，提升城市藍帶空間地景塑造、觀光遊憩及都市防災等功能，計畫透過縣道144線與縣道142線聯絡道新建工程、公車動態資訊系統即時服務、設立鹿港轉運站、興建地下停車場及推動輕軌大眾運輸系統等綠色交通政策，汲取英國經驗，盼鹿港一躍成為國際級的文化觀光新亮點。
隨後，魏明谷前往考察新堡千禧橋及泰恩橋，二座橋樑兼具現代交通便利，與古典建築文化之美相融合，是世界知名大橋，魏明谷期盼未來彰化將打造3橋能汲取英國經驗，呈現彰化之美也能為縣民帶來便利交通。
在參訪新堡二座橋梁途中，魏明谷巧遇當地國際集團號召青年志工為公益募款，魏明谷等一行人也慷慨解囊，讓國際友人感受到彰化暖暖地愛心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。