彰化縣長魏明谷參訪英國愛丁堡

彰化縣長魏明谷8日率團參訪英國愛丁堡。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷8日率團參訪英國愛丁堡，。巧遇當地國際集團號召青年志工為公益募款。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府推動鹿港國家歷史風景區，彰化縣長魏明谷8日率團參訪英國愛丁堡，取經都市發展結合文化資產保存的規劃，透過「輕軌」連結市中心和郊區交通網絡、再造水岸，成為景觀和觀光的亮點，並前往新堡參訪相關都市橋梁規劃經驗。

魏明谷表示，鹿港是文化古城，構思將具備深度文化資產古城風貌轉變為台灣與國際間的亮點，藉歷史建物保存及活化文化藝術傳承，強化鹿港文化古都魅力。

此外，經都市景觀與城鄉風貌再造，重現鹿港溪水岸親水環境，提升城市藍帶空間地景塑造、觀光遊憩及都市防災等功能，計畫透過縣道144線與縣道142線聯絡道新建工程、公車動態資訊系統即時服務、設立鹿港轉運站、興建地下停車場及推動輕軌大眾運輸系統等綠色交通政策，汲取英國經驗，盼鹿港一躍成為國際級的文化觀光新亮點。

隨後，魏明谷前往考察新堡千禧橋及泰恩橋，二座橋樑兼具現代交通便利，與古典建築文化之美相融合，是世界知名大橋，魏明谷期盼未來彰化將打造3橋能汲取英國經驗，呈現彰化之美也能為縣民帶來便利交通。

在參訪新堡二座橋梁途中，魏明谷巧遇當地國際集團號召青年志工為公益募款，魏明谷等一行人也慷慨解囊，讓國際友人感受到彰化暖暖地愛心。

(中時)