美傳奇歌手葛倫坎伯病逝 女兒心碎po病榻牽手照

葛倫坎伯病逝，享壽81歲。(圖／達志影像)

葛倫坎伯女兒po文緬懷父親。(圖／翻攝自艾希莉坎伯IG)

美國鄉村傳奇歌手葛倫坎伯（Glen Campbell），近幾年受阿茲海默症所苦，8日家屬發聲明，表示他已於納許維爾一間安養機構過世，享壽81歲。

葛倫坎伯在音樂圈50多年，發行過70多張專輯，曾贏得6座葛萊美獎，也是音樂排行榜常客，漫威電影《星際異攻隊2》也以他的《Southern Nights》當作配樂，2011年他被診斷出罹阿茲海默症，就展開全國巡迴演唱會，用音樂告別歌迷，2017年發行最後一張專輯《Adios》。

8日家屬發聲明，「我們抱持著沉重的心宣布，摯愛的爸爸、丈夫、祖父，甚至是傳奇歌手、吉他之神的葛倫坎伯，在勇氣和漫長時間和阿茲海默搏鬥後過世」，而她的歌手女兒艾希莉坎伯（Ashley Campbell），也在推特po出在病床緊牽爸爸手的照片，難過寫下：「心碎，我欠他一切，他將會好好地被記住以及擁有很多的愛。」

(中時電子報)