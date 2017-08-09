國民黨申報財產 諷黨產會：請共產黨幫忙檢舉
國民黨行管會主委邱大展、副主委李福軒上午（9日）前往黨產會，繳交國民黨財產申報資料。邱大展指出，按黨產條例規定，共有10個政黨需申報財產，質疑黨產會是否只修理國民黨，「其他政黨申報沒」？他並諷刺，黨產會乾脆發起「全民查黨產」運動，民眾透過檢舉拿獎金，可以一輩子不用做事。
黨產條例去年8月10日公布，12日生效，依規定，在民國76年7月15日前成立並依動員戡亂時期人民團體法規定備案的政黨，必須在條例施行日起一年內向黨產會申報財產。
邱大展說，國民黨財產申報分成四大面向，包括現有動產、不動產，已變動動產，已變動不動產，以及其他資產。他指出，有些資料不齊全，尤其是34年8月15日起至38年中間大陸時期的資料；不過國民黨也在黨史館找到很多資料，約有3282億元是在大陸財產申報資料。
邱大展強調，國民黨絕對據實申報財產，若沒申報就是隱匿，很多名嘴仍說國民黨在海外有幾千億財產，請他們快點向黨產會檢舉，最高獎金是1億元，也歡迎全民一起查黨產。
邱大展指出，民國34年至38年間國民黨在大陸的財產，也屬黨產條例的規範範圍，「請共產黨幫忙檢舉」，說不定可以拿到高額獎金，就一輩子不用做事。媒體詢及，國民黨潛在負債，他說約有78億元，包括退休員工的月退休金、利息補貼就有68億元。
黨產會發言人施錦芳則說，目前已有3政黨完成財產申報；中國民主社會黨已於去年申報，民進黨在今年7月申報，國民黨是第3個申報財產的政黨。她也呼籲，剩下7個政黨應照黨產條例申報，否則將處100萬元以上500萬元以下罰鍰。
(中時)
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