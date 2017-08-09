九寨溝強震 陸專家：與汶川地震成因相同

九寨溝地區的五花海景點，地震後受損嚴重。(圖/新華社)

印度板塊向歐亞板塊俯衝，造成青藏高原的快速隆起，導致地震。

地球板塊。

中國大陸四川省九寨溝昨晚(8日)21點19分發生規模7.0地震。大陸地震專家指出，這次強震與2008年發生的汶川地震沒有實際關聯，但兩次地震成因相同。就是印度板塊向歐亞板塊的俯衝，造成青藏高原的快速隆起，導致地震。

這起地震，目前造成該縣17個鄉鎮及景區12人死亡，其中遊客6人、本地2人、身分不明4人；另有175人受傷，其中28人重傷。根據中國地震台網中心研究員孫士鋐指出，此次地震並不在汶川地震的餘震期，所以兩者沒有實際關聯。但兩者都屬印度板塊向歐亞板塊的俯衝，造成青藏高原的快速隆起，導致地震。

孫回顧歷史，九寨溝地區地震較多。對比1933年8月，四川疊溪曾發生一次規模7.5強震。由於離震央只有100公里左右，造成6800多人死亡，又因堰塞湖在震後45天潰壩，再度造成慘重傷亡。此次九寨溝地震比疊溪震級要小，震央區多數房屋會有中等或嚴重破壞，也會出現地表裂縫，產生土石崩落、坍方等現象。

2008年5月四川省阿壩州汶川縣發生規模8.2強震。據中國大陸官方數據，6萬9227人死亡，37萬4643人受傷，1萬7923人失蹤，是1976年7月的河北唐山大地震後傷亡最慘重的一次，唐山大地震死亡人數24萬8211人，重傷16.4萬人。

(中時電子報)